UE chce podatku od nieruchomości zależnego od wartości lokalu.
Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Rady Unii Europejskiej Polska powinna rozważyć powiązanie podatku od nieruchomości z wartością lokalu. Ministerstwo Finansów nie planuje takich zmian, jednak w Sejmie czeka już projekt Nowej Lewicy uderzający w wielokrotnych właścicieli mieszkań.epicentrum_chaosu
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Komentarze (82)
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No dobra, jak nie lubicie Niemców, to są też belgijskie, duńskie i holenderskie fundusze do wyboru.
@FOTEL: https://strongsocials.com/wp-content/uploads/2019/08/press-x-to-doubt-la-noir-original-meme-template-1068x530.jpg
W USA kataster jest srogi. Wygląda to tak, że jakaś dzielnica miasta przechodzi gentryfikację - staje się modna, wprowadzają się tam artyści, bogaci ludzie. Co się wtedy dzieje? Wartość nieruchomości drastycznie wzrasta, a z nim kataster. W efekcie biednych ludzi (nie mam na
@fervi: i dlatego biedniejsi ludzie muszą wyprowadzać się z dzielnicy, bo dzielnica stała się "trendy" i kataster stał się za drogi. Seems legit ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeżeli mieszkanie należy do firmy, funduszu, osoby nie posiadającej obywatelstwa UE itp to wtedy płacić kataster.
W przeciwnym razie mowy nie ma.
A w przypadku firm to jeżeli firma wybudowała to mieszkanie to wtedy ewentualnie ją zwolnić z katastru by promować budownictwo na wynajem zamiast wykupywania hurtem osiedli.
@darksaber: Wtedy deweloperuchy będą powszechnie budować przez spółki celowe a potem zamiast sprzedawać mieszkania to sprzedawać całe spółki.
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Rozważyliśmy...
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Chodzi o to, że na wsiach masz podatek od 1m2 działki niewiele niższy niż w
Bo władza ma bliżej kasy i zajmuje się tylko tym, a obywatele mają swoje życie, pracę, a po robocie jeszcze chcą odpocząć przed tv i tam sączy im się papka informacyjna przedstawiona przez tą władzę, więc wystarczy ich podzielić, zapchać im mózgi tematami zastępczymi, postraszyć konkurencją i już nie ma żadnego nadzoru nad władzą.
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Prosze o szeroki usmiech
Ehh