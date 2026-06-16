Czyli kupuje dom mając 30 lat, po 30 latach okazuje się że działka na której stoi jest magiczna więc wartość domu sięga kosmosu ale że jestem już stary to podoba mi się i chcę tam mieszkać. Niestety przez podatek mnie na to nie stać więc zmuszają mnie do sprzedaży czegoś co kupiłem 30 lat temu żeby jakiś bogacz mógł mieszkać w moim domu.