Zmarł kierowca, który uśmiercił 9-latka i jego ojca. Zdążył się nie przyznać
10 czerwca 52-letni kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił chłopca (9 l.) i jego ojca (48 l.). Miał on epilepsję, w ogóle nie powinien był siadać za kierownicą. W szpitalu zeznał, że nie pamięta wypadku. Sąd odrzucił areszt, a dziś w wyniku następstwa choroby, mężczyzna zmarłwilgaroksa
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Komentarze (57)
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U mnie ojciec dostal nakaz jazdy w okularach jak poszedl na kategorie A w wieku 50 lat, jakby nie zachcialo mu sie jezdzic na moto, to pewnie do konca by jezdzil na bezterminowym, bez wspomnienia nikomu ze znaki sa dla niego niewyrazne.
Wielka tragedia dla nich wszystkich.
@JazzBlurr: nikt go nie przepuścił, w Polsce nie ma prawa które pozwalałoby takiej osobie zabrac prawa jazdy. Poniżej masz przykład osoby niewidomej z C+E XD