Deweloperzy już nie sprawdzą twojej działki bez wiedzy i zgody. Do tej pory mogli to robić
Gminy dostały dwa dodatkowe miesiące. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 11 czerwca 2026 r. nowelizację ustawy o planowanstarnak
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Gminy dostały dwa dodatkowe miesiące. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 11 czerwca 2026 r. nowelizację ustawy o planowanstarnak
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Komentarze (6)
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@MadMan1: i co, jednak sejm uchwala normalne ustawy :)