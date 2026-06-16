40% sprzedawanych ciężarówek do 2030 ma być ELEKTRYCZNA, biurokraci szaleją
W tym samym roku elektryczne ciężarówki mają stanowić aż 20% całej floty ciężarowej na unijnych drogach! Żeby to osiągnąć elektryczne ciężarówki mają dostać priorytet w publicznych przetargach i programach wsparcia!pra_bart
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Komentarze (64)
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Europa to technologiczny skansen.
Chiny mają 30-50x większy udział elektrycznych ciężarówek niż UE i USA.
Dlatego ich cel 40% sprzedaży ciężarówek elektrycznych do 2030 to dla nich lekko podkręcony status quo, a dla UE byłby to logistyczny armagedon, blackout magazynów i tiry ładowane przed Biedronką na przedłużaczu.
To, co w Europie wyglądałoby jak "eurokraci chcą nas zagłodzić", w Chinach jest po prostu kolejnym krokiem w trendzie, który już istnieje. Ironia polega na tym, że komunistyczne
@Nick7C5: W jaki sposób te koszty rosną? Skoro magazyny energii są coraz tańsze.
samo zbudowanie infrastruktury do tych tirów potrwa 10 lat, pochłonie setki ton miedzi i plastiku ( kable elektryczne czymś trzeba izolować ),
elektryka nie naprawisz w garażu bo trzeba ASO i podłączenie do komputera, a w przypadku nawet małej stłuczki całość leci na