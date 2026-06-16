Czyli:

Chiny mają 30-50x większy udział elektrycznych ciężarówek niż UE i USA.

Dlatego ich cel 40% sprzedaży ciężarówek elektrycznych do 2030 to dla nich lekko podkręcony status quo, a dla UE byłby to logistyczny armagedon, blackout magazynów i tiry ładowane przed Biedronką na przedłużaczu.



To, co w Europie wyglądałoby jak "eurokraci chcą nas zagłodzić", w Chinach jest po prostu kolejnym krokiem w trendzie, który już istnieje. Ironia polega na tym, że komunistyczne Pokaż całość