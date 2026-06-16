Ustawa o zarobkach medyków. Rząd zdecydował
Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medykówKosmita123
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Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medykówKosmita123
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Komentarze (21)
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Jednym z sukcesów propagandy jest to, że korupcja to tylko korupcja finansowa czy rzeczowa. Gdy w poważnych sprawach nikomu nie zależy nawet na walizce pieniędzy - sam sobie ją zarobi lub "załatwi". Dla niektórych grup przyjęcie walizki pieniędzy to zarówno ryzyko jak i uwłaczające. Ważniejsze są przyzwolenia, wzajemne przysługi, awanse, przyjazne traktowanie ogólnie sieć zależności.
Tak w sumie to skąd wziąć nr. PESEL lekarza?
W pit nie masz informacji za co masz wynagrodzenie. Tym bardziej jaki zawód wykonujesz.