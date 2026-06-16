Stwierdzenie, że ze skarbówką nie wygrasz często używane jest w kontekście spraw, w których przedsiębiorcy próbują dowieść swoich racji w walce z fiskusem. W tej sytuacji to stwierdzenie - które pewnie nie jest regułą - się potwierdziło. Po trzynastoletniej batalii sprawę zakończył wyrok Naczelneg