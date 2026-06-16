11 lat walki ze skarbówką o VAT. NSA zniszczył nadzieję polskiego przedsiębiorcy
Stwierdzenie, że ze skarbówką nie wygrasz często używane jest w kontekście spraw, w których przedsiębiorcy próbują dowieść swoich racji w walce z fiskusem. W tej sytuacji to stwierdzenie - które pewnie nie jest regułą - się potwierdziło. Po trzynastoletniej batalii sprawę zakończył wyrok NaczelnegFXMAG
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Komentarze (9)
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Na tę chwilę wiem, że przedsiębiorca chciał uniknąć opłacenia VATu, a ostatecznie to US dowiódł swojej racji. I nic więcej.
@FXMAG Jak niby taki