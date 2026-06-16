Akurat taki plan może nie być głupi, jeżeli będzie zrobiony z głową i będzie bardziej nastawiony na to żeby ludzie z niego korzystali, a nie na to żeby zarabiał na siebie miliardy.

W szczególności przydałoby się SZYBKIE połączenia małych miasteczek powiatowych z większymi aglomeracjami, żeby chociaż częściowo je uratować przed wymarciem i żeby ludzie pracujący w dużych miastach a mieszkających w okolicach małych powiatowych, nie byli skazani na dojazd 2h-3h w jedną Pokaż całość