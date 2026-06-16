Zintegrowana Sieć Kolejowa - nowy plan dla polskiej kolei
Plan zakłada budowę 4700 km nowych linii kolejowych oraz modernizację kolejnych 5600 km istniejących tras. W efekcie powstać ma sieć oparta na 19 magistralach kolejowych, które połączą najważniejsze ośrodki gospodarcze i regiony kraju.portal_przemyslowy
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Komentarze (62)
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W obliczu zagrożeń zza Buga jakoś wyczarowała się kasa na mnóstwo lotnisk które przypadkiem są w stanie przyjąć najcięższe natowskie cargoloty a w czasie pokoju sporo osób zadaje sobie pytania o ich sens ekonomiczny, głównie osoby z kont antyszczepionkowych i antyeuropejskich :)
A tu cyk, instytucje krajowe i unijne chcą budować linie kolejowe które się jeszcze dublują z istniejącymi, ale będzie kwik :)
@subnoise: To nie chodzi o to, że ktoś chce budować. Tu chodzi o to z czego to sfinansować. Wziąć kolejną chwilówkę? To rok, dwa trzy i zobaczysz jak ładnie zostaną podwyższone podatki od pitu, poprzez vat. Chcesz tego?
@ty_O: a co to za aglomeracja ten Kołobrzeg, że tyle osób chce tam jeździć?
W szczególności przydałoby się SZYBKIE połączenia małych miasteczek powiatowych z większymi aglomeracjami, żeby chociaż częściowo je uratować przed wymarciem i żeby ludzie pracujący w dużych miastach a mieszkających w okolicach małych powiatowych, nie byli skazani na dojazd 2h-3h w jedną
@kwark64: To co, wszyscy do TOP5 a reszta kraju pusta?
@Syskiev: No nie zawsze, tylko kiedy są wydane sensownie.