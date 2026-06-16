Rząd osłabi polskich eksporterów w starciu z ukraińską konkurencją
Rząd przyjmuje dziś projekt ustawy o podatku od nadmiarowych zysków na rynku paliw. To nie tylko nowa danina, w dodatku działająca wstecz. Najpoważniejszy problem leży gdzie indziej podatek obejmie również marże ze sprzedaży paliw za granicę, w tym głównie na rynek ukraiński.ObserwatorGospodarczy
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Komentarze (5)
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Niezłym trzeba być komuchem, żeby wpaść na takiego potworka.
To ta ujawniona a ile haków mają na innych?