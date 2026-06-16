"Patohulajnogi" kontra piesi. Może czas przestać udawać, że to nie problem?
Ile jeszcze wypadków i potrąceń musi się wydarzyć, by system wreszcie dostrzegł problem? Nikt nie spodziewał się, że zwykły spacer stanie się sportem ekstremalnym, a chodnik - areną walki o zdrowie. Przez lata powrót do domu piechotą był raczej synonimem spokoju.whimer
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Komentarze (66)
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To właśnie tych ludzi trzeba zacząć kontrolować, bo to notorycznie ci sami ludzie co stwarzają różnego rodzaje problemy społeczne.
Dorwą drona to będą swoim użytkowaniem wszystkim obrzydzać tę technologię, paraliżować lotniska, latać
@psiversum: Dokładnie, są tacy którzy w niedziele o 7 rano muszą pobiegać na ścieżce rowerowej mimo, że ta od chodnika jest oddzielona pasem zieleni. Dlaczego? Po prostu na to mają ochotę. A to, że innym utrudniają życie mają w głębokim poważaniu. Tak, jak napisałeś problemem nie są auta, hulajnogi, rowery czy drony tylko mental ludzi.
opisujecie ten sam problem, ludzie to robia - bo im pozwalamy
brak konsekwencji "wychowuje" spoleczenstwo, uczy ze "najwyrazniej mozna to robic"
ludzie dawniej byli bardziej bezposredni, ktos by o--------l i tyle, a w mniejszych miescinach wiesci rozchodzily sie tak szybko ze w domu w------l czekalby zanim gowniarz wroci, dzisiaj kazdy sobie cos pomysli ale nikt nie zwroci uwagi, powiadomic sluzby to w ogole "kablowanie" rodem z prlu
tablica + ubezpieczenie
Jak z DMC w samochodach. Auto o DMC ponad 2.5 tony nie może parkować na chodniku, nawet jeśli akurat teraz jest puste i waży mniej niż 2 tony. A auto o DMC 2.4t, ważące aktualnie 2.3 tony może parkować na chodniku. Z prostego powodu, policjant nie będzie wołał specjalistycznej wagi przed wystawieniem mandatu, tylko
Przepisy hulajnóg są nieuregulowane, na takiej zasadzie że ja jeżdzę hulajnogą do 20km/h (w mieście wystarczająco), a gówniak obok mnie na jednym kole z jakims kukirinem 40km/h leci..
Wypadki związane
OC tak jak w skuterach i inne tego typu kategorie
Nic nie trzeba pisać, bo prawo jest ok tylko nikt go nie egzekwuje.
Wystarczy żeby raz na jakiś czas policja zatrzymała hulajnogę-motorower bez OC i rejestracji i dała do wiadomości publicznej jakie to koszty. Szybko by się większość ogarnęła.
Powinien być obowiązek jazdy jezdnią i bezwzględny zakaz chodnikiem.
@staszaiwa: Przecież według ustawy to nie są żadne hulajnogi, tylko normalne pojazdy samochodowe i powinny być zarejestrowane i ubezpieczone.
To policja ma to w dupie. Ale oni nic nie są w stanie zrobić bez przykazu z góry. Najlepiej w postaci twitta premiera, bo dziennik ustaw też mają w dupie.
Link do google maps:
link
@jegertilbake:
każdy pieszy powinien mieć plecak z kierunkowskazem żeby nie irytować zapieprzających po chodniku na hulajnogach: