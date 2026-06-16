Hulajnogi nie są żadnym problemem. Tam samo, jak rowery, drony, czy AI. Problemem są po prostu konkretni ludzie, którzy są społecznymi szkodnikami. To głupotę należy zacząć karać, wyznaczając w końcu oficjalne standardy społeczne, zamiast reagować ciągle na kolejne przejawy debilizmu.



To właśnie tych ludzi trzeba zacząć kontrolować, bo to notorycznie ci sami ludzie co stwarzają różnego rodzaje problemy społeczne.



Dorwą drona to będą swoim użytkowaniem wszystkim obrzydzać tę technologię, paraliżować lotniska, latać Pokaż całość