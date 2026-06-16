Bardzo nie polecam pralki Hisense Seria 5i oraz podejścia producenta do zgłoszeń gwarancyjnych.
Pralkę zakupiłem 02.01.2026 r. Przez pierwsze miesiące działała bez zarzutu i byliśmy z niej zadowoleni. Niestety 30.05.2026 r. podczas prania doszło do poważnej awarii – urządzenie zaczęło wylewać wodę, zalewając całe pomieszczenie. Woda przedostała się również przez strop, powodując zalanie pomieszczenia na parterze.
W pierwszej kolejności sprawdziłem podłączenie dopływu wody oraz odpływ, jednak nie były one przyczyną problemu. Po ponownym uruchomieniu pralka zaczęła głośno stukać i hałasować, a woda wydostawała się w okolicy drzwiczek. Posiadam nagranie dokumentujące usterkę.
Awarię zgłosiłem za pomocą formularza na stronie producenta. W odpowiedzi konsultantka telefonicznie zasugerowała sprawdzenie filtra. Następnie otrzymaliśmy informację mailową, że usterka nie podlega gwarancji i możliwe jest jedynie odpłatne wykonanie naprawy.
Najbardziej rozczarowujące jest to, że przed podjęciem takiej decyzji nikt nie przyjechał obejrzeć urządzenia ani zweryfikować przyczyny awarii. Trudno mi zrozumieć, w jaki sposób można wykluczyć odpowiedzialność gwarancyjną bez przeprowadzenia oględzin lub diagnostyki sprzętu.
Publikuję ten wpis ku przestrodze dla osób rozważających zakup sprzętu tej marki.
https://youtube.com/shorts/M-wuj4T5g8E?is=uYT7A5Lp8V8gxfrU
Komentarze (56)
najlepsze
Podłączysz to do tv lub HomePoda i dodasz prostą automatyzację — gdy w którymkolwiek miejscu w domu czujnik wykryje wyciek, siłownik zamknie główny zawór wody.
Jeżeli nie używasz zmywarki lub pralki, gdy nikogo nie ma w domu, to przydatne mogą też być takie
@LukCzu:
Nie mówię, źe tak jest w tym przypadku (bo nie znam tego konkretnego modelu), ale pralki, szczególnie te tańsze, zwykle nie mają czujnika przepływu w zaworze tylko korzystają z prezostatu do oceny napełnienia zbiornika. Stan w którym woda wylewa się na zewnątrz jest przez sterownik "widziany" tak samo jak brak dopływu wody.
@Pawell82: bezawaryjnie.
"Rękojmia"
Tylko to Cię uratuje, nie jakieś gwarancje i przepraszam, że przeszkadzam.
Nie wiem co pierzesz, ale jak musisz częściej czyścić filtr to coś jest nie tak. Ja zaglądam może raz