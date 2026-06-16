Bardzo nie polecam pralki Hisense Seria 5i oraz podejścia producenta do zgłoszeń gwarancyjnych.

Pralkę zakupiłem 02.01.2026 r. Przez pierwsze miesiące działała bez zarzutu i byliśmy z niej zadowoleni. Niestety 30.05.2026 r. podczas prania doszło do poważnej awarii – urządzenie zaczęło wylewać wodę, zalewając całe pomieszczenie. Woda przedostała się również przez strop, powodując zalanie pomieszczenia na parterze.

W pierwszej kolejności sprawdziłem podłączenie dopływu wody oraz odpływ, jednak nie były one przyczyną problemu. Po ponownym uruchomieniu pralka zaczęła głośno stukać i hałasować, a woda wydostawała się w okolicy drzwiczek. Posiadam nagranie dokumentujące usterkę.

Awarię zgłosiłem za pomocą formularza na stronie producenta. W odpowiedzi konsultantka telefonicznie zasugerowała sprawdzenie filtra. Następnie otrzymaliśmy informację mailową, że usterka nie podlega gwarancji i możliwe jest jedynie odpłatne wykonanie naprawy.

Najbardziej rozczarowujące jest to, że przed podjęciem takiej decyzji nikt nie przyjechał obejrzeć urządzenia ani zweryfikować przyczyny awarii. Trudno mi zrozumieć, w jaki sposób można wykluczyć odpowiedzialność gwarancyjną bez przeprowadzenia oględzin lub diagnostyki sprzętu.

Publikuję ten wpis ku przestrodze dla osób rozważających zakup sprzętu tej marki.