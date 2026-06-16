Gdy 270 zł za godzinę to za mało: lekarze tworzą koalicje i chcę jeszcze więcej
Od 1 lipca wchodzą kolejne podwyżki dla kadry, a dyrektorzy placówek dostają w niektórych specjalizacjach żądania renegocjowania stawki na 320-340 zł za godzinę. Prowadzi to do sytuacji, gdy szpitale konkurują o lekarzy ofertą finansową. Zdaniem wiceprezydent, tworzą się często "koalicje" na rzecz wairaG
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Komentarze (67)
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- oj nie wiem
- a pan ile zarabia?
- nie wiem jak wygląda moja umowa bo jej nie czytałem
- jak to?
- wiem że muszę chodzić do pracy
Co wtedy taki lekarz zrobi, wyjedzie za granicę żeby płacić wysokie podatki i zarobić połowę tego, jak nie mniej?
Trzeba znać język na wysokim poziomie, włącznie ze specjalistycznym słownictwem i zdać z tego egzamin. Do tego uzyskać pozwolenie wykonywania zawodu.
Nie wiem jak w innych krajach, ale w Niemczech lekarz nie pracuje w pięciu szpitalach na fikcyjnym b2b, tylko w jednym - na umowie. I jeszcze mu
Pojawił się pomysł likwidacji tych corocznych podwyżek.
Pamiętam jak wszelkie telewizję stanęły po stronie lekarzy.
I co się stało? NFZ pod presją się wycofał z propozycji i mamy to co mamy.
@Zwierzak24: Może ma akurat dyżur w pracy?
-nietykalność,
-brak odpowiedzialności,
-brak górnej granicy zarobków,
-możliwość pracy w dwóch miejscach jednocześnie i pobieranie za to wynagrodzenia.
-możliwość parkowania swojego Lexusa na miejscu dla karetek.
( ͡º ͜ʖ͡º)
@Dbr86: dlatego lekarze dbaja zeby to nie bylo takie proste ze jakis brudny plebs sobie zechce i zostanie lekarzem
oczywiscie te "potrzeby medyczne" to dziwny eufemizm na "kolejki, ogromne