Przyszycie guzika za 36 zł, suwak za stówę. Nowe krawieckie promocje w Żabce
Idziesz po chipsy, a wychodzisz z zacerowanymi spodniami? Żabka rozszerza usługi o krawiectwo i naprawę butów (w ramach woshwosh). O ile dostępność od 6:00 do 23:00 robi wrażenie, o tyle cennik ścina z nóg: 36 zł za przyszycie jednego guzika, 99 zł za wszycie suwaka i ponad 300 zł za renowację butówFXMAG
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Komentarze (74)
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Z suwakiem faktycznie jest
@zibigk: Ty rozumiem w tym zakładzie po usłyszeniu ceny jednak byś zdecydował się wydać 100 zl na wymianę suwaka w kurtce za 80 zł? xD Byle na sknerę nie wyjść przed dwiema grażynami?
XDDDD Ale frajerstwo, ceny jak dla lekarzy co to się śpieszą na zmianę w szpitalu ale im się fartuch rozerwał w biegu XD
Komentarz usunięty przez moderatora
@wkplogin: Ja współczuje przede wszystkim tego, że od wszystkiego tam jest jeden pracownik czasami może dwóch a do tego właściciele żabek jeszcze robią różne fikołki, jakiś czas temu widziałem na przykład praca w żabce na b2b xD
@pomaranczowyogorek: A do czego ma być kombajnem? Do tracenia kasy? xd Żabka to convenience store. Czynny do późna, czynny w niedziele, fastfoody etc. no to mają wyższe ceny. Poczta polska i stacje paliw też zamieniły się w kioski ruchu bo, uwaga uwaga: chciały więcej zarobic xd Dziwne, nie? No kto to widział, dajcie spokój
Kwiaty już są sprzedawane na święta np. dzień kobiet, dzień matki itd :)
A artykuł napisany tak jakby kasjerka w żabce między klientami cerowała gacie
Powinno brzmieć: żabka współpracuje z woshwosh - można nadawać I odbierać swoje rzeczy za pośrednictwem sklepu