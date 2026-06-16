Z tym suwakiem to to w miarę standardowa cena. Kiedyś dziecku zepsuł się suwak w kurtce. Poszedłem do osiedlowego punktu z krawcowymi. Siedzą dwie baby, maszyny furczą. Mówię, że suwak trzeba wymienić. Ten główny, długi do zapinania kurtki. Popatrzyły, pocmokały i rzuciły cenę. Ja zrobiłem wielkie oczy i mówię, że ja tę kurtkę w sklepie taniej kupiłem niż one chcą za wszycie suwaka. Nie chciały spuścić z ceny.

Z suwakiem faktycznie jest Pokaż całość