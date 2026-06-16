Przed zakopaniem sprawdzać. Dla leniwych - jest w powiązanych link do BBC, gdzie są podane imiona i nazwiska sprawców. Ja rozumiem, że coś się może ze światopoglądem nie zgadzać. Albo uważacie, że to tylko rachunek prawdopodobieństwa w działaniu, a content wzmacnia uprzedzenia. Jak informacja nie jest nieprawdziwa, to zostawcie ją w spokoju, bo autocenzura to głupota. Nie może być świętych krów.