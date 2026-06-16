Brytyjski nauczyciel molestował i zamordował adoptowane niemowlę
Para gejów zaadoptowała niemowlę i doprowadziła do jego śmierci w ciągu 4 miesięcy.asique
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Para gejów zaadoptowała niemowlę i doprowadziła do jego śmierci w ciągu 4 miesięcy.asique
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Komentarze (144)
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Komentarz usunięty przez moderatora
Tymczasem Preston z wesołego roześmianego dziecka zamienił się w dziecko, które było w stanie 'zamrożonej obserwacji', co jest typowe dla dzieci, które są w traumie
@asique: K---Y J----E
xd
A baby mają jeszcze jedną wadę. Bezkrytycznie przyjmują wartości swojego otoczenia, bo nie chcą być z niego wykluczone. To jest ewolucyjny mechanizm, który
to już nie jest zło, to demoniczne opętanie