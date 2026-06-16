Norma w państwowych kopalniach było i pewnie nadal jest, to że wszelkiej maści "biurowcy" mają na umowach fikcyjne stanowiska dołowe lub pod ziemią.

Nawet sekretarka kierownika działu mechanicznego, na którym pracowałem przez 3 lata, miała angarz jako ślusarz na odkrywcę, przez to szła na emeryturę w wieku 50 lat.

Jeśli sekretarka była tak ustawiona, to magazynierzy, tokarze, kierownicy także.