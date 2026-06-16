JSW: Odprawy nie tylko dla górników. 170 tys. PLN dla sekretarek
Jastrzębska Spółka Węglowa dryfuje w stronę bankructwa, a rynkowe turbulencje obnażają głębokie wady zarządzania gigantem. Państwo rzuca koło ratunkowe warte miliardy PLN, ale pod dywanem kryją się kontrowersje. Aż 170 000 PLN odprawy trafia nie tylko do górników przodkowych, ale także do pracownikóFXMAG
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Komentarze (32)
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W zasadzie to nie wiem jak to możliwe, że zrobienie porządku z kretami jest nieopłacalne politycznie?
To przecie proces trwający dziesiątki lat. ¯\(ツ)/¯
Nawet sekretarka kierownika działu mechanicznego, na którym pracowałem przez 3 lata, miała angarz jako ślusarz na odkrywcę, przez to szła na emeryturę w wieku 50 lat.
Jeśli sekretarka była tak ustawiona, to magazynierzy, tokarze, kierownicy także.
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