Enea na celowniku. Zabijają miliony ryb rocznie?
Pod koniec maja Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał koncern Enea Wytwarzanie, do zmian w systemie chłodzenia elektrowni Kozienice. Jak wynika z opublikowanych badań obecny system niszczy narybek w gigantycznej skali. Giną także gatunki chronione.artur-kielbasinski
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Komentarze (9)
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My chyba w Polsce po prostu mamy na to przyzwolenie. Będziesz pompował szambo do studni i co ci ktoś zrobi? XD
Komentarz usunięty przez autora
polska firma zawsze jest mniej ekologiczna od obcych, najlepiej wszystko importować...