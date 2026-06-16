Co 11. Ukrainiec zdał - Alarmujące wyniki egzaminów lekarskich.
Zaledwie 8,8 proc. lekarzy z Ukrainy i 31,5 proc. z Białorusi zdało tegoroczny Lekarski Egzamin WeryfikacyjnyPIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Zaledwie 8,8 proc. lekarzy z Ukrainy i 31,5 proc. z Białorusi zdało tegoroczny Lekarski Egzamin WeryfikacyjnyPIAN--A_A--KTYWNA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (38)
najlepsze
Rozumiem, że nawet nie przeczytałeś artykułu, ale do pajacowania to pierwszy tak?
Dobrze, że lekarze z Ukrainy podnoszą poziom naszej służby zdrowia. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czytanie ze zrozumieniem.
A no tak... wymagam od Ciebie czytania artykułu który komentujesz i jeszcze zrozumienia przeczytanego tekstu...
Zdawalność wśród lekarzy z Białorusi wyniosła 30,4% — egzamin zdało 28 z 92 osób. Wśród lekarzy z Ukrainy zdało 13,5% — 12 z 89 osób. Natomiast wśród Polaków posiadających dyplom uczelni spoza UE zdawalność wyniosła 7,1% — egzamin zdały 2 osoby z 28.
Chodzi tu o Lekarski Egzamin Weryfikacyjny czyli dla osób uzyskujących uprawnienia poza UE.
jak ktoś studiuję medycynę gdzieś w Ułan-Bator albo w Hanoi to takie są skutki
30,5% Białorusinów
13,5% Ukraińców
7% Polaków
xD
Jak to kurvva możliwe?! 🤣
Jak można tego nie zdać? Musielli mieć papiery kupione na bazarze.
Jeżeli znasz odpowiedź na 80 pytań, to zostaje tylko 120 w których strzelasz. Czyli 1/5 ze 120 to 24, co razem daje 80+24=104, czyli mniej niż 120 które jest potrzebne do zdania.
Prawidłowe równanie to:
(200-x)*1/5+x>120