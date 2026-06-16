Tytuł jak zawsze pisany pod jedną narrację... (Egzamin zdał co czternasty Polak xD)



Zdawalność wśród lekarzy z Białorusi wyniosła 30,4% — egzamin zdało 28 z 92 osób. Wśród lekarzy z Ukrainy zdało 13,5% — 12 z 89 osób. Natomiast wśród Polaków posiadających dyplom uczelni spoza UE zdawalność wyniosła 7,1% — egzamin zdały 2 osoby z 28.



Chodzi tu o Lekarski Egzamin Weryfikacyjny czyli dla osób uzyskujących uprawnienia poza UE.