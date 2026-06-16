Pracownicy mają dość presji. Spokojna praca cenniejsza niż podwyżka
Firmy coraz wyraźniej stawiają na wyniki finansowe, rozwój i innowacje, spychając dobrostan pracowników na dalszy plan. Pracownicy dostrzegają rosnącą presję i coraz częściej wskazują, że ważniejsza od wyższych zarobków jest dla nich spokojniejsza, mniej stresująca praca.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (41)
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Za młody, już wiele lat temu trafiłem do działu sprzedaży jednego z większych banków w Polsce.
Co tam się wyprawiało, to przechodzi ludzkie pojęcie. Na początku tydzień stałem i zastanawiałem się co tu się odjaniepawla.
Presja na wynik była dosłownie tak wielka, że ludzie płakali po kątach, wychodzili z siebie, żeby tylko dopiąć kredyt, a jak tylko coś poszło nie tak, nawet nie z ich winy, to od razu rozmowa w
@NUkz: czy twierdzisz, że klient premium jest burakiem bez empatii, bo nie słucha, co im chce wcisnąć doradca?? XD
Kiedyś ojciec zabrał mnie do banku, bo zaprosili go, żeby sprzedać jakiś gównofundusz PZU. Byłem wtedy na drugim roku studiów (ekonomia). Babka bez wykształcenia piеprzyłа
Do tego istnieje fikcyjne przekonanie, które ma sens tylko na początku, że własna firma to mniejsza stabilność a realnie jak masz średnio rozkręconą działalność to nie stracisz nagle 100% klientów,
Więc teraz coraz więcej osób zasuwa tylko na tyle, żeby nie zostać zwolnionym za nieróbstwo ale nie daje od siebie więcej niż niezbędne minimum.