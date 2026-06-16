Wcale się nie dziwię.

Za młody, już wiele lat temu trafiłem do działu sprzedaży jednego z większych banków w Polsce.

Co tam się wyprawiało, to przechodzi ludzkie pojęcie. Na początku tydzień stałem i zastanawiałem się co tu się odjaniepawla.

Presja na wynik była dosłownie tak wielka, że ludzie płakali po kątach, wychodzili z siebie, żeby tylko dopiąć kredyt, a jak tylko coś poszło nie tak, nawet nie z ich winy, to od razu rozmowa w Pokaż całość