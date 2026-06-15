Anglia: Urzędnicy zakazują symboli narodowych, by 'nie irytować migrantów!
Wielka Brytania staje się areną bezprecedensowego sporu o symbole narodowe w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Kilka angielskich councili wydało surowy zakaz wieszania flag Anglii na mieniu publicznym, argumentując to względami bezpieczeństwa oraz chęcią zachowania 'spójności społecznej'.enterprize
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Komentarze (42)
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@KurnikoweKuriozum: jakie to ma znaczenie, jeśli są "ojkofobami" i nienawidzą swojej narodowości, kultury, historii i koloru skóry?
Ja uważają się za przeciętnie rozumnego idę głosować na zdecydowanie mądrzejszych ludzi od siebie - i tutaj uważam że takimi osobami są Pan Krzysztof Bosak / Pan Grzegorz Braun / Pan Wawer Michał / Pan Tumanowicz Witold.
Jak patrzę na lewą stronę i na taką posłankę Panią Anna Maria Żukowska / Pani Kotula Katarzyna to naprawdę wątpię w rozumowanie ich
https://wykop.pl/wpis/86438467/uk-partia-zielonych-w-uk-w-oficjalnych-oswiadczeni
https://www.bbc.com/news/articles/crl9x12r94wo
https://sheffieldgreenparty.org.uk/2024/11/26/green-party-statement-on-raising-palestinian-flag/
https://www.newsletter.co.uk/news/politics/palestine-flag-row-shows-belfasts-three-green-councillors-now-hold-the-citys-balance-of-power-tuv-5428688
Ale jednocześnie szanować zwyczaje "gości".
Anglicy, jak wy nisko upadliscie