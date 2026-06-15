Jakieś pół wieku temu moja babcia była dobrze zorientowana we wszystkich przepowiedniach i powtarzała, że kolejna wojną ( po 2WŚ) będzie wojna z muzułmanami ( ogólnie ) i wszyscy zastanawiali się z którymi a tu się okazalo, że ze wszystkimi i to się zaczęło już dawno temu . Anglię i Szwecję już zdobyli teraz lecą kolejne państwa .