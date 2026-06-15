Przyszłoroczny plan NFZ z dziurą na 21 mld zł. Za brak pieniędzy zapłacą pacjenc
Do końca tego roku w budżecie NFZ zabraknie 16 mld zł, a w przyszłym luka wzrośnie o kolejne 21 mld złtomasztomasz1234
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Do końca tego roku w budżecie NFZ zabraknie 16 mld zł, a w przyszłym luka wzrośnie o kolejne 21 mld złtomasztomasz1234
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (22)
najlepsze
Na NFZ może i poczekasz najpierw kilka miesięcy na konsultację laryngologa a potem kolejne na przyjęcie do szpitala, bo NFZ sobie życzy, że to musi być zabieg szpitalny a potem w IKP odkrywasz, że kosztowało to 5 150,88 zł DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI (5.51.01.0003012)
Po czym i tak wpisuje zabieg na NFZ i dostaje zwrot. Profit xD
Gospodarka może się zawalić, ale pan Dochtur musi mieć na życie (conajmniej 50k na miesiąc), bo miał trudne studia.