O! To dokładnie tyle ile wydajemy na szkolnictwo wyższe. Może czas żeby ludzie zaczęli sami płacić za swoje studia i skończyć z mitem, że każdy musi mieć wyższe. Tego państwa już chwilowo nie stać na finansowanie studiów każdemu chętnemu. Pieniądze są potrzebne gdzie indziej. A lekarz czy programista raczej szybko by spłacił kredyt studencki. A jak po jakimś kierunku ciężko będzie zarobić na spłatę to może to nie jest coś co warto Pokaż całość