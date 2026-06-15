Jak mówiłem że są lekarze co masowo skupują mieszkania i mają ich po kilkanaście to na wykopie mówili mi że trolluje, że to tylko jeden 1% lekarzy. A tutaj zwykły lekarz xD 7 lat doświadczenia. Zarobki w rok milion złotych. Takich asów są tysiące. Wyhodowani na naszym garbie. A zwykły człowiek po studiach inżynier desperacko liczy pieniądze czy mu na wkład własny do kredytu starczy… ten kraj to wschodnie standardy, rozkradany na Pokaż całość