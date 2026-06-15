Gliwicki onkolog zarobił ponad 1 mln zł w rok
Zbigniew Wygoda - lekarz, radny miasta Gliwice. Łączny dochod z działalności lekarskiej ~ 1,024,636 PNtomasztomasz1234
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Zbigniew Wygoda - lekarz, radny miasta Gliwice. Łączny dochod z działalności lekarskiej ~ 1,024,636 PNtomasztomasz1234
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Komentarze (50)
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ale ja chce teraz czytać wykopaliska o tym jak nakryci złapani za łapę lekarze dostają k-----y i klną na internautów albo zapadają się pod ziemie