Rewolucja w Czechach. Rząd likwiduje abonament i obcina budżet mediów publicznyc
Czeski rząd zatwierdził w poniedziałek projekt ustawy, która odchodzi od finansowania mediów publicznych z opłat abonamentowych i zamienia je na dotację z budżetu państwa. W radiu i TV zapowiedziano strajki ostrzegawcze, a minister kultury Ota Klempirz mówi, że wszyscy muszą oszczędzaćznin
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Komentarze (19)
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Dlatego po dojściu do władzy PO daje 3,5 miliarda na TVP, czego nie rozumiesz :)
TVP postawili w stan likwidacji - domyślam sie ze chodzi o to zeby szybko je zaorac w przypadku przegranych wyborów, tylko ze to będzia za pozno - PiS albo
Poza tym teraz to już nie jakaś hejterska propaganda, tylko najczystsza woda, źródło miłości i tolerancji (czy jakoś tak) :D
Ja bym poszedł o krok dalej. Superpotęga humanitarna powinna wypłacać emerytury wszystkim artystom jeszcze przed skończeniem liceum. Narysujesz ch* na ławce, złożysz podanie... zbierze się gremium złożone z łepkowskiej, holland, dody i innych psycho... znaczy
Ale propagandowo w stan „likwidacji” postawili TVP :D