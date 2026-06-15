PO przez cały rok wyborczy grzało temat jak to PiS przewala kasę i daje 2 miliardy na TVP, ze to okradanie społeczeństwa i przepalania kasy na partyjne stołki.

Dlatego po dojściu do władzy PO daje 3,5 miliarda na TVP, czego nie rozumiesz :)



TVP postawili w stan likwidacji - domyślam sie ze chodzi o to zeby szybko je zaorac w przypadku przegranych wyborów, tylko ze to będzia za pozno - PiS albo Pokaż całość