Robilem kiedys po 10-12h przez blisko rok. Nigdy w zyciu wiecej. Najprosciej to mozna porownac do mema ponizej.

Innym pytaniem z ww. powinno byc czy przypadkiem tam kiedys nie bylo L4, bo "pracujac" tyle godzin organizm powie po prostu reset, tj. przychodzisz w pt i idziesz spac, a budzisz sie w najlepszym scenariuszu w sobote poznym popoludniem...Do tego jeszcze stres i jakakolwiek przerwa na posilek. Kazdy kto pracowal scisle umyslowo chyba zauwazyl, Pokaż całość