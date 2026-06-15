Absolutny rekordzista. Lekarz z Sosnowca przepracował w rok aż 4881 godzin.
Absolutny rekordzista. Lekarz z Sosnowca przepracował w rok aż 4881 godzin. Wychodzi ponad 13 godzin dziennie, codziennie bez urlopów i świąt ;D A to bez prywatnego gabinetu gdzie może bez kasy fiskalnej działa i jeszcze więcej ciągnie...yetix
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Komentarze (37)
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Pracownicy istnieją tylko na papierze.
Nikt ich nie kontroluje czy w ogóle przychodzą do pracy lub śpią całe dyżury.
Dyrektor takiego szpitala powinien z automatu stracić posade.
Jak chciano w Kielcach wprowadzić karty do odbijania to lekarzyki się oburzyły.
Pracuje taki do 15 , a o 12 już ich nie ma
Może warto podwoić liczbę miejsc na lekarskim żeby biedaczek mógł odpocząć? :)
Innym pytaniem z ww. powinno byc czy przypadkiem tam kiedys nie bylo L4, bo "pracujac" tyle godzin organizm powie po prostu reset, tj. przychodzisz w pt i idziesz spac, a budzisz sie w najlepszym scenariuszu w sobote poznym popoludniem...Do tego jeszcze stres i jakakolwiek przerwa na posilek. Kazdy kto pracowal scisle umyslowo chyba zauwazyl,
@ketrish: spokojnie, ten lekarz też tyle nie robił