Gdyby Polska miała euro, wzrost PKB mógłby runąć [BADANIE]
Badanie kontrfaktyczne wskazuje, że gdybyśmy przyjęli euro w 2007 roku nasz wzrost gospodarczy byłby zauważalnie niższyObserwatorGospodarczy
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Badanie kontrfaktyczne wskazuje, że gdybyśmy przyjęli euro w 2007 roku nasz wzrost gospodarczy byłby zauważalnie niższyObserwatorGospodarczy
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Komentarze (42)
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co prawda nikt nie powiedział ile te odsetki teraz mają wynosić ale będą niższe,
też prawda ze nie musieliśmy zaciągać tej pożyczki ale teraz odsetki mogą być niższe
Jaki jest sens sie wdawac w rozmowe z kims kto nie ma w niej nic do zaoferowania? Chore psychicznie osoby
W międzyczasie także o----------ć LOTOS za 1/10 ceny Arabom, kupując działki przed ogłoszeniem gdzie bedzie CPK, kupując obligację przed ogłoszeniem wspomnianej inflacji, kupując nowe źródła propagandy z ruchania Polaków trzymając największe w historii marże na paliwie oraz ściągając rekordowe ilości imigrantów bez żadnych kontroli,
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Pirs: witam stałego widza snivarskiego i innych szurów oraz republiki
w 2007 polska była jeszcze biedna to niby jak miala by euro przyjąć no i dziwne że by nam to zaszkodziło xddd no k---a dziwne xdd