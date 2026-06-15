Koniec rynku pracownika - Mazowsze zasypane ofertami, wschód bez szans
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o popycie na pracę na koniec I kwartału 2026 roku. Choć liczba wakatów wzrosła kdk do poziomu 100,2 tys., to ekonomiści PKO BP alarmują: ogólny popyt na pracownika pozostaje niski, a rynek mocno się kurczy. Mamy do czynienia z Polską dwóch prędkośFXMAG
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Komentarze (19)
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@Michal_Szczecin: Przypominam, że według pewnej grupy osób w naszym społeczeństwie na czele z pewnymi politykami do Polski trzeba ściągać nowych pracowników bo inaczej Polska gospodarka bez tego upadnie ( ͡° ͜ʖ ͡°) Co z tego, że nasz rynek jest przepełniony właściwie obecnie pracownikami z całego świata zaczynając od Ukraińców którzy wiadomo z jakiego powodu są tu na
@Cztero0404: A ja przypominam że tak też często pisały wypompki w tematach dotyczących zjazdu ukrainców w pierwszym roku wojny. I zawsze dodatkowym arguemntem bylo "jesli boisz sie że ukrainiec zabierze ci prace, to jesteś taki
@Vinizius: Oczywiście, że nie. Natomiast narracje o rynku pracownika zawsze i wszędzie starały się generalnie przepychać 2 grupy ludzie pierwsza to ciemciembiorcy sól i chleb tej ziemi zawsze uciśnieni, druga to ich pazie o mentalności mniej więcej przeciętnego kołchoźnika.