DZIAŁACZ KO krzyczał o biedzie. Dziś ma Porsche. Dawid Kacprzyk rozbił bank!
Ponad półtora miliona złotych zarobku w rok, Porsche Panamera w garażu i niespełna 30 lat na karku. To nie jest scenariusz kolejnego filmu o Wilku z Wall Street, ale oficjalne oświadczenie majątkowe Dawida Kacprzyka do niedawna szefa młodzieżówki Platformy Obywatelskiej (Nowa Generacja) i radnegjacek-derek
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Komentarze (19)
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Dobrze że w końcu PO doszła do władzy przynajmniej większość ludzi już nie ma złudzeń.