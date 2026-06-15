Śluby dla homo, aborcja do 9 miesiąca tylko dla kobiet bo facet ma być uzależniony od kobiety jak Tusk od niewiernej baby, wpuszczanie biednych imigrantów szukających miejsca na Ziemi i walka z ,,patriarchatem" - to są problemy wszytkich Polaków a nie jakieś tam pitolenie o słabym mieszkalnictwie, demografi czy migrantach od Baćki - choć przy tym ostatnim KO cynicznie zmieniło front. Ich wyborcy to dzbany.