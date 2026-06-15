Mnie to nadal zastanawia jak to jest że obcy kapitał ma u nas fabryki a my swoich nie mamy. Jak to jest że im się opłaca a nam nie? Gdzie są wszyscy inżynierowie których produkujemy tysiące rocznie, dlaczego oni nie zakładają swoich biznesów, firm, dlaczego niczego nowego nie tworzą nie wymyślają/nie ulepszają. Dlaczego tyle polskich ekip wygrało jakieś światowe zawody w programowaniu, rakietach, lazikach, pojazdach a nadał nie mamy nic swojego - Pokaż całość