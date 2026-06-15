Wyprowadzić fabryki z Polski!
Emmanuel Macron i inni przywódcy południowej Europy nie odpuszczą nam ETS2. Klimatyczna ideologia jest tylko przykrywkąharryrama
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Emmanuel Macron i inni przywódcy południowej Europy nie odpuszczą nam ETS2. Klimatyczna ideologia jest tylko przykrywkąharryrama
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Komentarze (75)
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Prawica po prostu jest ze stanem wiedzy i ogolnie pogladow na zycie tak z 50 lat wstecz, ciemnogród
@uknot: Jawnie po prostu większość ludzi prawdopodobnie by zwyczajnie olała, w sumie nic dziwnego. Już sam nagłówek tego artykułu mówi o tym, że nie ma sensu nawet tam wchodzić i go czytać bo jest to po prostu zwykłe straszenie ludzi które można byłoby przeczytać głosem Grzegorza Brauna mniej więcej na poziomie pewnego kanału
Te pisowskie miernoty spekulują i kłamią ale w jednym są blisko.
UE nam nie odpuści ETS i będzie grała na likwidację fabryk... jak wyjdziemy z tego ETS tak, jak chce PIS.
Mnie się nie chce wierzyć, że jakakolwiek korporacja przeniosłaby się gdzieś, gdzie będzie miała większe koszty. Całe te kwestie ekologiczne mogą mieć znaczenie dla nich tylko albo pod względem marketingowym,