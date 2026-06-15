10 k na UoP w pracy wakacyjnej na Mazurach?
Spoko, ale tylko dla dobrze poinformowanych. I dopasowanych. Ogłoszenie na stanowisko finansowane z publicznych pieniędzy pojawiło się dzisiaj popołudniu. Ważne do jutra. Przypadeg?WolvvloW
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Komentarze (30)
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To jak ten milioner bez specjalizacji z Porsche
Też.byl jedynym kandydatem...
Ewidentnie robione pod jakąś Grażynę która siedzi w urzędzie od 30 lat i układa pasjansa, ledwo duka po angielsku, nie ma żadnych weryfikowalnych umiejętności, ale za to zna inne Grażyny które o nią tak zadbały.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia:
26 czerwca 2026 r.