Umiejętność aktywnego wspierania procesu podejmowania decyzji zakupowych.

Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym — A1.

Ewidentnie robione pod jakąś Grażynę która siedzi w urzędzie od 30 lat i układa pasjansa, ledwo duka po angielsku, nie ma żadnych weryfikowalnych umiejętności, ale za to zna inne Grażyny które o nią tak zadbały.