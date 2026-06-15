Hity

tygodnia

[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
4588
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
4251
Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
2799
W Polsce jak w Indiach. Rzeka umiera, a zakład gdzieś ma ekologię.
W Polsce jak w Indiach. Rzeka umiera, a zakład gdzieś ma ekologię.
2086
Podkarpacki urolog zarobił 926 tys. zł w rok
1880

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