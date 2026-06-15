Turystka pogryziona przez psa w górach
W minioną sobotę (13.06) w rejonie Cieńkowa doszło do niebezpiecznego incydentu, który wymagał wspólnej interwencji ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Policji. Turystka została pogryziona przez psa.polzwed
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Komentarze (15)
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P otomek
I mprowizowany
E gocentrykom
S przedawany
A ty potem nie nasz gdzie kocyka rozłożyć.
Co oznacza, że wystarczy 5 pokoleń psów, żeby przypadało wydalić psie g---o na każdy metr kwadratowy całej powierzchni Polski.
Także jakby kogoś dziwiło, że ta zaraza jest wszędzie.