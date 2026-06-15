Właśnie jesteśmy w punkcie krytycznym tego psiarskiego cyrku. Liczba psów wśród gospodarstw dobija do 50%. Za chwilę ludzie bez psów będą w mniejszości, a co za tym idzie, zostaną przekrzyczani, a ich prawo do spokojnego życia w społeczeństwie zginie. Kiedy to się stało, że ludzie mają taką odklejkę? Traktowanie ich na równi z ludźmi albo wręcz wyżej.