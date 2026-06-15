Szpital ma problem z płynnością finansową. Brakuje na wypłaty
Prezydent Bytomia przyznał, że Szpital Specjalistyczny nr 1 stracił płynność finansową. Obecnie występują opóźnienia w wypłatach dla pracowników na kontraktach i zleceniach oraz w opłatach dla dostawców zewnętrznych.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (38)
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Zatrudnic w to miejsce dziesięciu stażystów.
PATOLOGIA
@Pawel993: chyba nie przeczytałeś wyrażnie, automatyzuje i robotyzuje sie te obszary , ktore da sie zrobotyzować, żeby zwolnić zasoby ludzkie z monotonej łatwej pracy, żeby włąśnie mieć dzieki temu rece do prac takich jak podpinanie kroplówki? Po co pielegniarka środowiskowa ma jechac do seniora zeby sprawdzic co u niego? Sprawdza online
Pensje 100k miesięcznie to za mało?
Ile trzeba dosypać? Jak będą pensje 200k to wystarczy?