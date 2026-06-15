Moze jakby lekarze byli w pracy fizycznie a nie “na wpis do zeszytu”, i jakby specjalisci zarabiali rynkowe stawki specjalistow , ktore koreluja jakos z innymi zawodami i branzami specjalitycznymi to byloby lepiej? PS. ustawa kominowa dla budżetowki kest mocno potrzebna, i elektroniczny system ewidencji pracy. Oczywiscie wglad onlie internautow w te dane online i inne wydatki. Mamy do tego prawo, w koncu to my na nich placimy, my ich zatrudniamy z Pokaż całość