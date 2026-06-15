Dziura budżetowa przekroczyła 100 mld zł. Resort pokazał dokładne dane
Deficyt budżetu po maju przekroczył 100 mld zł - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. W miesiąc wzrósł o prawie 19 mld zł.VoxClamantisInDeserto
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Deficyt budżetu po maju przekroczył 100 mld zł - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. W miesiąc wzrósł o prawie 19 mld zł.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (27)
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@tomasz-aleksander-barania: jeszcze nie. Zaraz będzie trzeba zaciągnąć mega kredyty na poprawę i rozdać większą część tych pieniędzy swoim w różny sposób. Potem wyprzedać wszystko co jeszcze w większości jest państwowe i dopiero potem ogłosić upadłość kraju.
- Kto nie kradnie ten złodziejem, heh, hej.
Przepraszam, Razem też nie rządzili.
@stannis: nic dziwnego jak mu rząd daje parę razy te dama g------a ustawę do podpisania.
Rząd ten jak i wcześniejszych tylko rozwalał kasę na lewo i prawo dla swoich. Rządnych konkretnych ustaw działających dla dobra kraju. Ciągle rozdawnictwo. Tu dodatek do rowerów elektrycznych gdy wprowadzają podwyżkę podatku cukrowego dla dobra zdrowia obywateli. Dodatek do aut elektrycznych, gdy dalej większość prądu mamy
No ale dziurę trzeba czymś zasypywać, więc zostaje strzyżenie wszelkich szaraczków i średniaczków, aż ich kukle będą swędzieć.
smutne
dlaczego pan głosuje na PO? Bo zrobili tylko 100mld długu podczas PIS mógłby teoretycznie hipotetycznie nawet 150 nabić, tak mówią ludzie z PO xD
@KurnikoweKuriozum:
Włosi i Grecy mówią że jest w pytę i wysoki koszt obsługi długi wale nie spowalnia gospodarki:
Kraj Wzrost realnego