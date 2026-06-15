Kolega jest architektem Polak i ma sporo pieczątek z Dubaju,wybraliśmy sie na wycieczke do Izraela na lotnisku w Tel-awiwie Pani spytała dlaczego ma tyle pieczątek z Arabii, wiedział że jest z tym problem a już gdyby powiedział że pracuje zostawiliby go tam na całą wycieczkę, cały dzień sprawdzając - miał jego kolega taką "wycieczkę", wybrnął i powiedział bo lubię zwiedzać ! Na co usłyszał ... to jak tam tak ładnie to po Pokaż całość