Polskie zakonnice nękane przez żydów w Jerozolimie. Ambasada RP alarmuje
Polskie siostry zakonne z Nowego Domu Polskiego w Jerozolimie padły ofiarą nasilającego się nękania. W ostatnich tygodniach doszło do serii incydentów, w tym do rozbijania butelek przed budynkiem klasztoru sióstr elżbietanek w ultraortodoksyjnej dzielnicy Mea Szearim.digital-nexus
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Komentarze (8)
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Ciekawe dlaczego biskupi nigdy nie są ofiarami. A jeśli są, to zazwyczaj ofiara wymiaru sprawiedliwości, za gwałcenie dzieci, albo powieszony podczas insurekcji kościuszkowskiej za zdradę państwa polskiego. Ale o tych się nie mówi :)
@jan_zwyklak:
Co do zasady to jest masa biskupów męczenników.
@LaurenceFass: ostatni w 1980 zastrzelony przez reżim prawicowy w San Salwadorze. Jeden uczciwy się trafił. Wczesniej biskupi ofiary drugiej wojny światowej. Swoją drogą nawet nie próbowali bronić państwa i obywateli, bo duchowni nie mogą strzelać do wroga, co moim zdaniem powinno być traktowane jako zdrada państwa.