Tajemnicą Poliszynela jest iż 80% z deklarowanego czasu pracy nie było go w szpitalu i nie wykonywał żadnych działań związanych z piastowaną funkcją, tak jak 90% lekarzy zatrudnionych w publicznych placówkach. Dziękuję można się rozejść żadnych konsekwencji i tak nie będzie wyciągniętych, tak samo jak i poprawy.

PS

Hipotetyzujac że jutro u nas wybuchnie konflikt podobny do tego na Ukrainie, to można być pewnym że już od wczoraj żadnego z tych "zacnych" Pokaż całość