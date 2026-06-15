Sprawa lekarza z Warszawy. Kierwiński: Przyjąłem rezygnację
"Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej". 28-latek, mimo braku specjalizacji, został kierownikiem jednego z SOR-ów w i zarobił 1,6 mln złotych. Kacprzyk miał w 2025 r przepracować 3976 godzin, co oznacza, że musiałby pracować około 11 godz. dziennie codzieairaG
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Komentarze (90)
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Jak by teraz zrobić kontrole po WSZYSTKICH SZPITALACH, to więcej takich g*wien by wypłynęło i jeszcze by się okazało, że szpitale wychodzą na plus...
PATOLOGIA
taki mały smaczek
PS
Hipotetyzujac że jutro u nas wybuchnie konflikt podobny do tego na Ukrainie, to można być pewnym że już od wczoraj żadnego z tych "zacnych"
Typ po tym co odwalił to z miejsca powinien stracić prawo wykonywania zawodu.
Osobna sprawa to poświadczenie nieprawdy w dokumentach i wyłudzenie pieniędzy.
Przecież on deklarował, że pracował w godzinach, gdzie równocześnie był w innym miejscu. Taki ktoś nigdy nie powinien być lekarzem. Nie można polegać na jego dokumentach i zaleceniach.
A ta sytuacja powinna się pierdlem skończyć i pasiakami dla tego knura.