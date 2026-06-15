9 mld zł na podwyżki dla medyków od lipca. Zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia
Około 9 mld zł - taką kwotę podwyżek dla medyków rekomenduje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacjin(...) Tymczasem dziura w budżecie Funduszu wynosi ok. 16 mld zł. Nie ma informacji skąd miałyby pochodzić brakujące pieniądze.cepheus
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
@johann_10: Jak fundusz to dostaje od fundatorów.
@Lkpwnage: upadek będzie idealnie zsynchronizowany z czasem jak byś miał przechodzić na emeryturę na obecnych warunkach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No chyba że zdążą twoim wyżowym rocznikom podnieść wiek emerytalny do 80rż. Wtedy jest szansa, że nie jebnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
trzeba podnieść składkę zdrowotną jak nic