Dlatego ja postanowiłem, że mam w p-----e to państwo, jego długi, wydatki, podatki, jakąkolwiek solidarność. Dwa lata temu zmieniłem jdg na spółkę zoo, płacę ZUS w kwocie około 50 złotych miesięcznie i pracuję już tylko nad tym, aby sobie jakoś życie ułożyć, a nie oglądać się na te wszystkie gęby do wykarmienia w tym kraju, oraz polityków i cwaniaków. Korzystam z legalnych narzędzi, aby mniej mnie okradano, ale z własnej woli nie Pokaż całość