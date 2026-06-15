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Szanowni Państwo,działając jako pełnomocnik Pana Ea-nasira, niniejszym wzywam do niezwłocznego zaprzestania naruszeń jego dobrego imienia na forum Wykop. Rozpowszechniane tam treści, jakoby mój Klient handlował miedzią niskiej jakości, są nie tylko bezpodstawne, ale również godzą w jego ugruntowaną reputację kupca o wielowiekowej