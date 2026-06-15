Holenderska obligacja z 1648 r. do dzisiaj płaci odsetki
I będzie je płacić dopóki bedzie istniał emitent, czyli możliwe że do końca świataEldritch2077
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I będzie je płacić dopóki bedzie istniał emitent, czyli możliwe że do końca świataEldritch2077
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Komentarze (21)
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Szanowni Państwo,
działając jako pełnomocnik Pana Ea-nasira, niniejszym wzywam do niezwłocznego zaprzestania naruszeń jego dobrego imienia na forum Wykop. Rozpowszechniane tam treści, jakoby mój Klient handlował miedzią niskiej jakości, są nie tylko bezpodstawne, ale również godzą w jego ugruntowaną reputację kupca o wielowiekowej
Ale bzdura. Po tym jednym zdaniu stwierdzam że ten artykuł to stek bzdur. Nawet źródeł tu nie ma
Jako podstawę swojej tezy podaję moje znalezisko nt katastrofy Komsomolca gdzie były podane link w j . angielski natomiast parę mc później ktoś przetłumaczył artykuł i opublikował to samo przetłumaczone :D
@dziupla666: No chyba Holandia z tych kanałów słynie xDDD
Musk i Bezos mogliby im stópki lizać.
Dla