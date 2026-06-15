W moim korpo nawet jego klienci domagają się zastrzeżenia w umowach, że nie będą obsługiwani przez zespoły w Indiach. Bo już się na nich dawno poznali. Tworzy się więc 2-3 osobowe zespoły wydmuszki w UK albo Polsce, które tylko podpisują się pod mailami nad pracą hindusów i czasem próbują ratować sytuację, bo jak coś się nie zgadza to oni zbierają opierdziel od klienta i managementu firmy. Więc nawet zarząd korpo nie chce Pokaż całość