Praca i odprawa nie dla Polaka. 3M przenosi się do Indii?
Dotarły sygnały od pracowników wrocławskiego 3M o tym, że koncern próbuje przenieść ich do firmy Genpact, zewnętrznego dostawcy usług outsourcingowych. Jak twierdzą, ma to być sposób na uniknięcie wypłaty odpraw.Kowal13
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Komentarze (36)
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- nagle termin na za godzinę się da (zamiast "oooo panieee, to będzie kuuuuu waaa nie wiem jak jacek skończy tamto to się weźmiemy")
- nagle kulturalnie da się rozmawiać bez kretyńskich pytań czy robiłeś restart (chyba że to taki żart branżowy)
- nagle hindus sprawdza czy rozwiązanie
Nie ma polskich producentów?
@Przegrywultimate: czekaj, czekaj. Czy ty uważasz, że podniesienie minimalnej sprawia, że wszystkim rosną pensje proporcjonalnie do wzrostu minimalnej?