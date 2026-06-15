Hakerzy zatruili 1500 pakietów Arch Linux. Rootkit, który przeżyje reinstalację
Kampania Atomic Arch: hakerzy przejęli porzucone pakiety AUR i zainfekowali je programem kradnącym dane oraz rootkitem eBPF. Rootkit ukrywa procesy i przeżywa standardowe czyszczenie systemu. Cel: klucze SSH, tokeny GitHub, dane chmurowe. Systemy wymagają pełnej reinstalacji OS.real_scoria
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Komentarze (44)
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Używanie od małego Windowsa nauczyło mnie, że wszędzie może być wirus, widać użytkownicy domowi Linuxa mają to przed sobą ¯\(ツ)/¯
curl www.mój.program.xyz/install.sh | sudo bash
I dla ludzi to jest OK
@PatternJuggler: masz rację ale oni mają
2. Profit
3. Aaaa
@PistacjowyPonczek: też mieli przypau kilka lat temu z zainfekowanym ISO