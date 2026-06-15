Spokojnie - to dotyczy tylko Arch Linux + AUR. Oficjalne repo Arch nie zostało zhakowane. Problem był z paczkami w AUR (repo społecznościowe), gdzie wrzucono złośliwe zależności. Jeśli nie używasz Arch + AUR, to nic Ci nie grozi (Ubuntu i podobne, Debian, Unraid, TrueNAS Scale itd. są poza tematem). Ewentualnie jakieś nietypowe dockery można brać pod lupę.