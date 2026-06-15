Wincyj limitów na studia i limitów na specjalizację. Podatnik wytrzyma.



Serio? Państwo polskie jest tak słabe, że nie może poradzić sobie z tą kastą zadumanych w sobie patafianów? Chat AI z najtańszą subskrypcją potrafi lepiej postawić diagnozę na podstawie wyników badań krwi, RM czy TK, oraz symptomów pacjenta, a my mamy - jako podatnicy - płacić im półtora miliona miesięcznie, za co? Bo kasta stworzyła zamknięty system nie do ruszenia? Czy ten Pokaż całość