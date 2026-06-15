Zarobki lekarzy na poziomie światowych liderów
Lekarze zarabiający ponad 1mln na NFZ doganiają czołówkę światowych przywódców pod względem zarobków. Niektórzy mogliby zająć w tym rankingu całkiem zaszczytne miejsce,np. lekarz zarabiający 1,6mln, czyli więcej niż Donald Trumpboboliwo
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Komentarze (62)
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Poniżej 40 tys miesięcznie z praktyki lekarskiej jest bardzo bardzo trudne do znalezienia.
A mówimy tu o radnych czyli ludziach zaangażowanych politycznie, teoretycznie mających mniej czasu niż rasowy lekarz.
Serio? Państwo polskie jest tak słabe, że nie może poradzić sobie z tą kastą zadumanych w sobie patafianów? Chat AI z najtańszą subskrypcją potrafi lepiej postawić diagnozę na podstawie wyników badań krwi, RM czy TK, oraz symptomów pacjenta, a my mamy - jako podatnicy - płacić im półtora miliona miesięcznie, za co? Bo kasta stworzyła zamknięty system nie do ruszenia? Czy ten
@DoktorMorela: Tak jest w kazdym zawodzie. Jak przewoznik lotniczy zatrudnia inzyniera co wymienia czesci w hangarze to jest na tyle dobry ze zna sie na robocie, ale do wybitnego specjalisty raczej jest mu dalej niz blizej. Latasz samolotem, nic ci sie nie dzieje.
Jak zatrudniaja kierownika budowy to tez nie najlepszego specjalisty w Polsce, a
@BlackpillMonster kiedy nowy odcinek Kamilka
...a społeczeństwo wiesza psy na wszystkich równo....