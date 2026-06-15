32-letnia pacjentka trafiła na ostry dyżur z kamicą żółciową, jej stan gwałtownie się pogorszył. System AI Core-MG przydzielił jej za niski priorytet, blokując transfer na OIOM. Rodzina: o ciężkości stanu decyduje teraz komputer, nie lekarz. Kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego.