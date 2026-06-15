Algorytm odmówił jej OIOM-u. Pięć dni później była martwa
32-letnia pacjentka trafiła na ostry dyżur z kamicą żółciową, jej stan gwałtownie się pogorszył. System AI Core-MG przydzielił jej za niski priorytet, blokując transfer na OIOM. Rodzina: o ciężkości stanu decyduje teraz komputer, nie lekarz. Kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego.real_scoria
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Komentarze (7)
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2. nie wiemy kto i jak zbudował to AI
3. AI prawdopodobnie podjęło taką decyzję jak podjęłoby większość lekarzy - czyli zgodnie z danymi treningowymi i standardami w danym kraju - patrz pkt 1.