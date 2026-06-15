kontrowersyjna opinia ale nie wiem jak można jarać sie tą bajką mając więcej niż 10-11 lat

z kilku odcinków które oglądałem, każdy jest taki sam- bohater napierd*la sie z kimś, najpierw przegrywa, potem robi czary mary jakiś level up i wygrywa, a potem od nowa z kimś innym, i tak w kółko Macieju

najlepsza w tej bajce jest ogóln a estetyka zwłaszcza pojazdy są w pyte, np renówka 5 turbo- sam cymes