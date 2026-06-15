Dokładnie 35 lat lat temu Son Goku po raz pierwszy zamienił się w SuperSaiyanina
Legenda głosi, że tylko jeden, rodzący się raz na tysiąc lat Saiyanin może osiągnąć stadium tzw. legendarnego Super Saiyanina, tak naprawdę każdy saiyański wojownik trenując ciało i doprowadzając umysł do furii może poddać się transformacji.real_scoria
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Komentarze (26)
najlepsze
z kilku odcinków które oglądałem, każdy jest taki sam- bohater napierd*la sie z kimś, najpierw przegrywa, potem robi czary mary jakiś level up i wygrywa, a potem od nowa z kimś innym, i tak w kółko Macieju
najlepsza w tej bajce jest ogóln a estetyka zwłaszcza pojazdy są w pyte, np renówka 5 turbo- sam cymes
Do dzisiaj mamy bekę z chłopakami a na karku prawie 40.
https://wykop.pl/link/7962663/masz-prawo-nie-tolerowac/komentarz/137354167/jak-patrze-na-lgbt-ue-zakazy-klimatyczne-weganstwo-zakazy-internetu-komunizm-ekofaszyzm-anitfe-dyktature-kobiet-to-odrazu-robi-mi-sie-niedobrze-i-dost
Może jednak trzeba było oglądać więcej anime, a mniej Brauna.