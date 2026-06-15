Problemem nie jest to, że tak się dzieje. Problemem jest to, że tak się dzieje na całym cywilizowanym zachodzie! Wszystko do Indii! A dlaczego? Podrobione papiery i dwa miliardy ludzi gotowych zap*erdalać za miskę ryżu bo to jest więcej niż mają do tej pory.

Ale i tak nikt się nie obudzi, bo "ma swoje sprawy". A hindusi? Już uzurpują tech, a zaraz nawet zeżrą gig economy. Amerykanie po mału się za nich Pokaż całość