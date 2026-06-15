Masowe zwolnienia w 3M Wrocław? 750 osób może docelowo pójść na bruk
3M przenosi 750 osób do zewnętrznej firmy w celu wyszkolenia hinduskich zastępców i uniknięcia odprawy, a potem mogą oni zostać zwolnieni, co pokazują wcześniejsze praktyki z Genpaktem. Pracownicy dowiedzieli się o tym z nagranego wczesnego wideo xDrail_man
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Komentarze (81)
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Druga sprawa też jest mega śliska i Inspekcja się takim praktykom przygląda
A jak przyjdą do korporacji, to na dzień dobry na przeciwko nich siada cały zespół prawników, z czego połowa wyspecjalizowana stricte w prawie pracy, na bieżąco z aktualnymi orzeczeniami w Polsce i całej Europie. Ludzie, którzy 8 godzin dziennie nie robią nic innego,
Około 78% przedsiębiorstw wykazało zysk netto w 2025 r.
Łączny zysk netto przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób wyniósł 253,4 mld zł.
Rentowność netto firm wzrosła do 4,1%, czyli była wyższa niż rok wcześniej.
Zyski przedsiębiorstw w IV kwartale 2025 r. wyniosły ponad 308 mld zł, co oznaczało wzrost względem III kwartału.
To jest jak że srednią pensją w gospodarce
Ale i tak nikt się nie obudzi, bo "ma swoje sprawy". A hindusi? Już uzurpują tech, a zaraz nawet zeżrą gig economy. Amerykanie po mału się za nich
1. zamierzam, bo w imię kumulacji hiperkapitalizmu dochodzimy do momentu w którym faktycznie zaczyna się robić nieprzyjemnie
2. i co z tego czy ruskie, czy inny śmieć? prawdę mówiąc nigdy nie zwróciłem uwagi na te runy. samo zdjęcie moim zdaniem jest wystarczająco przerażające, żeby nie zwracać uwagi czy to kacapistan, nowy jork, czy tel awiw
zakładając foliową czapeczzkę można nawet pomyśleć, że usilnie zmierzamy do tego co było wykute
Firma to "rodzina" tylko jak prosisz o podwyzke i urlop
Sami zaś w Polsce będziemy zdychać z głodu i wieszać się za szopą, ale najważniejsze że wzrost firmy z 4.1% wyniósł 4.5%, dlaczego się nie cieszycie niewdzięcznicy! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Obowiązki tak, wiedza nigdy. Tym bardziej do Indii. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Commodore_64: Żeby doszło do przekazania wiedzy to obie strony muszą być zainteresowane.
Moje doświadczenia z Indiami mówią mi, że:
- 1% już tę wiedzę ma.
- 1% się zainteresuje nauką.
- 98% nie zrozumie co się do nich mówi.
Ja też obserwuję, jakby to ująć po korporacyjnemu, redystrybucję centrów kompetencji i wsparcia w różnych firmach. Podejrzewam, że tu (albo na terenie EU) zostanie kilkuosobowe biuro handlowe a reszta far far away.