Polskie zakonnice gnębione w Izraelu.
Niestety, jak podaje "Rzeczpospolita", polskie zakonnice są ofiarami ataków od dawna. "Plucie, wyzwiska, rzucanie śmieci czy niszczenie klasztoru są codziennością. Policja często rozkłada ręce, a sprawcy czują się bezkarni" - tak mają być traktowane elżbietanki przez miejscową ludność.MagicznyMariusz
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Komentarze (14)
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Polskie zakonnice Głębinowe...
w jakim świecie żyjesz? w europie nic nie da z tym się zrobić, biznesy ściągają tanią siłę roboczą bo nie muszą podnosic wynagrodzeń (co w dlugim okresie prowadzi do rozpadu systemu btw, coraz więcej zdesperowanych biednych lokalsow i ultra-bagoczy), w tym samym czasie NGO-sy i dlugie nosy nakręcają lokalne społeczeństwa przeciwko tym imigrantom, którzy często są muzułmanami - a społeczeństwa zachodniej europy nie mają pojęcia jak żymianie sobie poprawiają notowania