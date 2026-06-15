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w jakim świecie żyjesz? w europie nic nie da z tym się zrobić, biznesy ściągają tanią siłę roboczą bo nie muszą podnosic wynagrodzeń (co w dlugim okresie prowadzi do rozpadu systemu btw, coraz więcej zdesperowanych biednych lokalsow i ultra-bagoczy), w tym samym czasie NGO-sy i dlugie nosy nakręcają lokalne społeczeństwa przeciwko tym imigrantom, którzy często są muzułmanami - a społeczeństwa zachodniej europy nie mają pojęcia jak żymianie sobie poprawiają notowania