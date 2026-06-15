Czy można gdzieś wysłać zażalenie na takie działanie policji?

Albo czy mogę, jako obywatel, po prostu zapytać o przebieg takiej interwencji czy to jest już tajne przez poufne?

Chodzi o to, żeby policja miała teraz jakąś papierkologię z tym zwiazaną do zrobienia. Ot choćby o to, by musiała odpowiedzieć na 1000 maili. Ktoś ogarnia takie formalne sprawy?