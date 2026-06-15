Pracownik firmy Norma ul. Estrady 8, Warszawa-Klaudyn atakuje przechodnia
Zniszczone drzewa, niezabezpieczone prace, a do tego atak na osobę zwracającą uwagę - dla policji to nadal za mało, aby trzymać stronę praworządnych obywateli. Skandaliczne zachowanie operatora ciężkiego sprzętu i równie skandaliczna postawa funkcjonariuszy policji utwierdza nieuczciwe osoby w przekVraagno
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Komentarze (105)
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Powinni być zwolnieni w trybie dyscyplinarnym i to natychmiast.
Albo czy mogę, jako obywatel, po prostu zapytać o przebieg takiej interwencji czy to jest już tajne przez poufne?
Chodzi o to, żeby policja miała teraz jakąś papierkologię z tym zwiazaną do zrobienia. Ot choćby o to, by musiała odpowiedzieć na 1000 maili. Ktoś ogarnia takie formalne sprawy?
Tak, za łamanie przepisów i prawo Policje można zgłosić to poprzez
- Zawiadomienie do Prokuratury
- Biuro Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP)
- Oficjalna skarga na
@NieMogeSieZarejestrowac: w całej Europie niszczy się drzewa przy rozładunku hdsem palet z kostką brukową? Ciekawe rzeczy piszesz.
Brak kasku, brak kamizelki, brak wydzielenia terenu... Jak inspektor by skończył to połamane drzewo było by dla właściciela tego Januszexu najmniejszym problemem.
Jak zamiast drogówki przyjeżdzają fachowcy z prewencji to tak to się kończy.
Niestety ludzie mają przestarzały