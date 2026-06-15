Żydzi nękają polskie zakonnice w Jerozolimie. Seria ataków wrogości
Polska placówka dyplomatyczna w Izraelu opublikowała w poniedziałek fotografie, przedstawiające fragmenty rozbitych butelek przed Nowym Domem Polskim. Ambasada alarmuje także, że w ostatnich tygodniach nasiliły się przypadki nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.ZobaczLink
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Komentarze (60)
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a weź ty rzuć butelką w synagogę
@fiaslnfilrangve:
Sorry, ale to my Polacy zbudowaliśmy sobie prosperity, i to nie dzięki władzy, a pomimo jej działań.
I teraz oni sobie jeżdżą u nas na gapę.
Tak naprawdę urzędniczki jako pierwsze znienawidziły Ukraińców – widzieli ich zachłanność, roszczeniowość, darcie
Ale wyrzucać z PL jak jakiś wybraniec robi bydlo.
Albo lepiej. Zobacz ambasadę Polski w Izraelu na Google maps.
Czy życie goja się nie liczy?
@Benedylbert_Mlekogroszek: ZGADZA SIĘ TO TY DECYDUJESZ
@Blaskun: Izrael? xd a czyj?