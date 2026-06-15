Chciałbym ostrzec wszystkich, którzy rozważają zakup nowego samochodu marki JAECOO lub OMODA, a w szczególności zakupy w salonie Dynamica w Krakowie (ul. Wadowicka 3).

Kupiłem fabrycznie nowe Jaecoo 8 (rok produkcji 2026). Samochód miał być bezpiecznym, komfortowym autem dla rodziny. Niestety, w aucie ujawniła się poważna wada instalacji elektrycznej – kabinie dobiega przeraźliwe huczenie i drżenia, a oficjalny technik z Assistance stwierdził ryzyko zwarcia i pożaru, kategorycznie zabraniając uruchamiania pojazdu.

Od tego momentu zaczynają się standardy obsługi klienta w wydaniu Dynamica Kraków:

1. Złożyłem oficjalną reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową (11.06.2026 r.), żądając naprawy. Z uwagi na ryzyko pożaru, zgodnie z art. 43e ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, zażądałem odebrania auta na koszt sprzedawcy. Przepis mówi jasno: „Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt”.

2. Diler w oficjalnym mailu bezczelnie odmówił podstawienia transportu, manipulując przepisami (powołali się na zły artykuł dotyczący wymiany, a nie naprawy) i stwierdził, że przesłane przeze mnie filmy nie są dowodem na wadę. Zażądali, abym sam dostarczył im auto do serwisu. Mam ryzykować życie i jechać palącym się autem na kołach, bo diler żałuje kilkuset złotych na lawetę?

3. Co więcej – diler sam wyznaczył mi sztywny termin weryfikacji auta w swoim serwisie na poniedziałek (15.06.2026 r.) na godzinę 08:00. Odpisałem, że wyrażam zgodę i auto od godziny 07:00 czeka pod moim domem na ich transport.

4. Efekt? Mamy poniedziałek popołudniu. Diler NIE PRZYSTAWIŁ lawety, nie odpowiedział na maile i całkowicie zignorował wyznaczony przez samego siebie termin.

W efekcie zostałem bez pieniędzy, bez nowego auta, a w garażu stoi "mebel" za ogromną kwotę, którego nie mogę nawet bezpiecznie uruchomić. Sprawa została dzisiaj oficjalnie przekazana do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który wszczyna procedurę interwencji.

Ku przestrodze dla innych: marka JAECOO wchodzi na polski rynek z wielką pompą i reklamami o "premium" jakości, ale w starciu z polskim dilerem Dynamica klient zostaje potraktowany jak intruz. Zastanówcie się dwa razy, zanim zostawicie u nich swoje pieniądze.