Wynagrodzenia personelu pochłaniają już nawet 85-90 proc. kosztów placówek.
Kaznowska ocenia, że obecny model prowadzi do silnej presji finansowej na szpitale. Wynagrodzenia personelu pochłaniają już nawet 85-90 proc. kosztów funkcjonowania placówek, a dyrektorzy szpitali mierzą się z kolejnymi żądaniami podwyżek, szczególnie przed lipcowymi wzrostami płac.ocynkowanyodpornynahejt
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Komentarze (68)
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@dziacha:
Gdyby nie ci bezczelni pacjenci przejadający w tabletkach i posiłkach te pozostałe 10% to może bycie lekarzem nie było by taką katorgą.
XD Ahh, a tyle było p---------a że NFZ musi wydawać tyle bo sprzęty, zabiegi, badania... A to okazuje się, że te sprzęty to najwyraźniej Lexusy kitlowych. No ale tak, oni się uczyli. Nie to co jakiś tam inżynierek z tysiącem uprawnień, któremu zamykają fabrykę przez w------e koszty energii.
Kwiatowi intelektualnemu. Piszę zmęczony po robocie, pardon. No i znowu... Ja tutaj inżynierek zmęczony po ledwo 9 godzinach roboty, a pomyślcie co taki lekarz po trzech równoległych dyżurach... Eh, nie do pozazdroszczenia ten los hiobowy... Za nadludzkie
Chociaż najsmutniejsze jest to, że poprzednicy jak i obecni nic z tym nie zrobią i nie mają pomysłu co dalej. Oczywiście poza podniesieniem kolejnych podatków i składek dla ogółu, no to każdy głupi potrafi.
@mnvt: Teraz już muszą. Odwlekali reformę na potem. To potem właśnie przyszło i wybuchło. Dalsze ignorowanie problemu, to coraz większa zapaść całej służby zdrowia. Brauniści, memceny, konfiarze i razemki będą na tym tylko korzystać i nabijać sobie poparcie wytykając niekończący się potok marnowania pieniędzy, niewydolności systemu i złodziejstwa.
Chodzi bardziej o to, że lekarze pracują 35h na dobę, w trzech miejscach na raz...
Zwolnić konowała który zarabia miliony, a za niego zatrudnić 10 młodych na Uop to wyjdzie i tak o wiele taniej. xD ¯\(ツ)/¯
A jaki jest wynik finansowy Szpitala Poludniowego za 2025 rok?