Lekarzom, kwiatowi intelektualnego tego narodu żałujecie!? Trzeba było się uczyć nieroby ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Do tego pewnie lewackie, zazdrościcie!!!!



XD Ahh, a tyle było p---------a że NFZ musi wydawać tyle bo sprzęty, zabiegi, badania... A to okazuje się, że te sprzęty to najwyraźniej Lexusy kitlowych. No ale tak, oni się uczyli. Nie to co jakiś tam inżynierek z tysiącem uprawnień, któremu zamykają fabrykę przez w------e koszty energii. Pokaż całość