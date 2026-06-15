Będą jaja jak skończy się dużołowanie jednoczesne lekarza w poradni, dwóch oddziałach i w konsekwencji tylko spanie na oddziale, bo b--ń Boże pana doktora budzić.



Jak zatrudniłam się w szpitalu to jedno z pierwszych rzeczy odnośnie nocnych dyżurów było to, że wszystko trzeba załatwiać samemu, bo lekarza b--ń Boże nie wolno obudzić. Pielęgniarki też. Budzić to można opiekunów, ratowników, dopiero potem pielęgniarkę, a na samym końcu lekarza.



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