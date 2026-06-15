Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Skoro możemy kontrolować czas pracy kierowców i wielu innych, aby dbać o nich i wszystkich w koło, to powinniśmy się upewnić, że ludzie, którzy decydują o naszym życiu w momencie największej słabości są wyspani. Przy okazji można ukrócić patologie w stylu Kacprzyka. anty-patologia, pro-jakośćRandomBits
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Komentarze (30)
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Może też załatwiać np. wystawienie recepty zdalnie przez teleporadę.
@LudzieToDebile: Lekarze tak zakombinują, że będzie płacz, ale pacjentów, a ściemnianie, to się dopiero zacznie.
Studia państwowe trzeba odrobić w Polsce.
Zwiększyć limity na specjalizacje.
Ewidencja pracy jak u kierowców, tutaj max 60 godzin tygodniowo.
NFZ nie ma też jasnego wglądu w takie rzeczy, bo dane nie są zunifikowane, taki system by położył temu kres
Jak zatrudniłam się w szpitalu to jedno z pierwszych rzeczy odnośnie nocnych dyżurów było to, że wszystko trzeba załatwiać samemu, bo lekarza b--ń Boże nie wolno obudzić. Pielęgniarki też. Budzić to można opiekunów, ratowników, dopiero potem pielęgniarkę, a na samym końcu lekarza.
Kojarzysz szpital w Olsztynie z