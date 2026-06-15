Ukraińcy masowo skupują mieszkania przy froncie (+72%)
Po nocnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę trudno spodziewać się szybkiego zakończenia konfliktu. Jaskółką pokoju może być sygnał z rynku nieruchomości. Okazuje się, że rynek mieszkań na terenie przyfrontowym ma szansę na ożywienie. Coraz więcej Ukraińców interesuje się inwestycjami w tamtejsFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
Jest duża szansa, że front już się bardzo nie przesunie, więc mieszkania ocaleją.
Po podpisaniu pokoju, te mieszkania automatycznie zyskają na wartości kilka set lub nawet kilka tysięcy procent...
Prędzej czy później wróci tam normalne życie, a pustostany się zaludnią.
Skąd to założenie? Może wrócić za 200 lat jak to było na dzikich polach w XVII wieku. Te budynki się rozpadną do tego czasu. Demografia Ukrainy będzie jedną z najgorszych na świecie - na żadne powrotu młodych kobiet nie ma co liczyć.
Pustostany
Rotczajld
mogło skoczyć 25 do 42 ;o
Natomiast ot co nas unicestwi to nasze wlasne Witaminki, ktore wybraly wyksztalcenie na kierunkach humanistycznych, 'kariere', przeprowadzke do Warszawy i innych duzych miast, podroze male i duze, pieski oraz kazdego innego, nawet Pakiego byle nie Polaka robaka. Innymi slowy zabije nas demografia.
Procenty bez liczb jej podstawy lub procenty, bez zarysu historycznego nic nie znaczą.
"Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko zaproponował, by zakaz podróży obowiązywał przez trzy lata od zakończenia działań wojennych. - Inaczej nie przetrwamy jako naród - stwierdził. Słowa
( ͡° ͜ʖ ͡°)