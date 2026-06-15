Rozsądne. Front przesuwa się bardzo powoli, więc np. nawet mieszkanie 50 kilometrów od niego, jeszcze za np. jakąś rzeką czy inna przeszkodą terenową wydaje się być bezpieczne. Jednocześnie będzie bardzo tanie, bo mieszkańcy dawno już gdzie indziej się przenieśli, a mogą pieniędzy potrzebować. Oczywiście jako długoterminowa inwestycja to niekoniecznie dobry pomysł, bo wojna pewnie kiedyś zacznie się na nowo, ale jako zakup na flipa po zawarciu pokoju, albo nawet na wynajem dla Pokaż całość