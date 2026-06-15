Machina systemowa ruszyła z pełną mocą, a celem jesteśmy my-wolni, myślący mężczyźni, polskie rodziny i resztki klasy średniej.

Właśnie ukazał się obrzydliwy paszkwil wymierzony w nas wszystkich. W rządowej telewizji wyemitowano materiał, w którym w bezczelny i zmanipulowany sposób przedstawiono manosferę oraz mężczyzn walczących o swoje elementarne prawa https://vod.tvp.pl/informacje-i-publicystyka,205/raport-specjalny-odcinki,1730649/odcinek-40,S01E40,3058945). Zamiast merytorycznej dyskusji o kryzysie ojcostwa, samobójstwach mężczyzn czy dyskryminacji w sądach rodzinnych, wrzucono nas do jednego worka z „seksualnymi podrywaczami” i „zwolennikami teorii spiskowych”. To klasyczny zabieg socjotechniczny-zohydzić, ośmieszyć i zmarginalizować.

Dlaczego to robią? Bo system potwornie boi się buntu. Współczesny system stoi na barkach ciężko pracujących mężczyzn, którzy płacą gigantyczne podatki, harują ponad siły, a w zamian nie dostają nic. Nie mają praw do własnych dzieci, są dojeżdżani alimentami, nie mają stabilnych rodzin. Jesteśmy tylko zasobem do wyciśnięcia. Kiedy zaczynamy się organizować, wspierać i mówić prawdę o rynku matrymonialnym i toksycznych zachowaniach, system wpada w panikę.

Plan jest prosty: stworzyć posłuszne, bezmyślne, skrajnie podzielone społeczeństwo, w którym atomizacja jednostki uniemożliwi jakikolwiek opór. A tych, którzy nie będą chcieli się podporządkować, w przyszłości zastąpić posłusznymi migrantami.

Ale telewizyjny ściek to dopiero początek. Nadchodzi prawny knebel. Żebyśmy nie mogli się bronić, przygotowywany jest grunt pod totalną cenzurę i inwigilację. Wszystko pod płaszczykiem naukowej troski. Pojawiają się praca naukowe i rópżne opracowania np. „Polska manosfera na Facebooku. Analiza mowy nienawiści w społecznościach internetowych” (dostępna tutaj: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/download/5779/4295). Wg tej pracy na wykop.pl działa najwięcej szkodliwych toksycznych męskich jednostek.

Autorka tej publikacji wykłada karty na stół i rekomenduje:

„(...) rekomenduję poszerzenie katalogu cech chronionych w polskim kodeksie karnym. Włączenie do tego katalogu kategorii płci mogłoby znacząco wzmocnić skuteczność przeciwdziałania mowie nienawiści. Tego rodzaju zmiana prawna pozwoliłaby na lepsze chronienie grup szczególnie narażonych na dyskryminację i mowę nienawiści w przestrzeni publicznej oraz w internecie, w tym w manosferze.”

Co to oznacza w praktyce?

1. Dalsza inwigilacja i inżynieria społeczna –monitorują każdą grupę, każdy komentarz i każde forum, gdzie mężczyźni wymieniają się doświadczeniami.

2. Kaganiec na wolność słowa – wprowadzenie „płci” jako cechy szczególnie chronionej w kodeksie karnym to de facto stworzenie parasola ochronnego dla jednej płci (kobiecej). Jakakolwiek publiczna krytyka hipergamii, toksycznych zachowań, zdrad czy niszczenia mężczyzn w sądach będzie mogła być ścigana z urzędu jako „mowa nienawiści”.

Chcą doprowadzić do sytuacji, w której będziesz musiał milczeć i potulnie znosić każdy cios, bo za nazwanie rzeczy po imieniu będzie grozić prokurator.