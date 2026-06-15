Znam tą sprawę dosyć dobrze. Gość nie był tam jakimś zwykłum januszem co go wywalili za zrobienie związku zawodowego, tylko ideowcem lewicowym i "zawodowym" wichrzycielem co zatrudniał się do firm by być masowym zakładaczem związków. Sii to nie był pierwszy raz i nie pierwszy raz za to wyleciał. Plus firma/fundacja go wspierająca robiła sobie na tym kampanie marketingową potem dosyć długo. Mam nadzieję że czas mi nie zniekształcił pamięci. Jeśli jest inaczej Pokaż całość