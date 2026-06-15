Sii Polska prawomocnie zamyka spór z byłym pracownikiem
Po niemal czterech latach Sąd Okręgowy w Łodzi prawomocnie zakończył sprawę z powództwa byłego pracownika przeciwko Sii Polska. Rozstrzygnięcie sądu potwierdza stanowisko firmy w kluczowym zakresie: były pracownik nie wróci do organizacji, a jego apelacja została w całości oddalona.byferdo
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Komentarze (46)
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https://wykop.pl/wpis/69132345/afera-januszebiznesu-sii-it-p-gregoire-nitot-preze
Dla mnie śmieszny wyrok, ale nie znam całej sprawy. Sądząc po tym co się odwaliło to mało to motywuje do zakładania związków zawodowych.
P. Grégoire Nitot, prezes Sii, przywraca do porządku mejlowo pracownika myślącego że ma jakieś prawa wynikające z Kodeksu Pracy jak na przykład prawo do założenia związku zawodowego.
Dobrodusznie go poucza, że:
- jak ma jakiś problem to przecież może
@yuio: Ten typ to zawodowy działacz związkowy, a nie zatroskany pracownik. To dlatego wyleciał, a nie bo zakładał związek.
@villager: Była, bo w myśl wyroku te 22 koła należą się byłemu pracownikowi "tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy", czyli to pracodawca złamał prawo na niekorzyść pracownika.
Powinno pokryć wynagrodzenie (wliczając zaległe urlopy itp.) za CAŁY CZAS od zwolnienia do uprawomocnienia się wyroku - wraz z odsetkami.
No w c--j dobrego imienia firmy, skoro wyrok zasądza "odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy". Czyli:
- w------i pracownika
- zrobili to niezgodnie z prawem
- potwierdził to wyrok sądu
@cochese: Tylko to, że dali dyscyplinarkę zamiast wypowiedzenia umowy. Cała reszta Sii zrobiła zgodnie z
Pracownik (zwykły - nie ten troll) jest w mediach pomijany. Ważne, że można wstrętnego kapitalucha zaatakować.
@StaryPierdziel: Tylko to, że dali dyscyplinarkę zamiast normalnego wypowiedzenia. Główny spór wygrali całkowicie, a chłop przerżnął to, na czym najbardziej mu zależało