Wydali 75 mln zł na 260 mieszkań. Nowy program to głównie pensje dla prezesów
Miały być ratunkiem dla osób, które zarabiają za dużo na mieszkanie komunalne, ale za mało na kredyt hipoteczny. Społeczne Agencje Najmu (SAN) miały wynajmować lokale 20% taniej niż rynek. Efekt? Od 2021 roku wydano ponad 75 milionów złotych publicznych środków, a w całym systemie działa... zaledwieFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@kotas_przesmiewca:
W głowie wykopka na pewno, w realnym świecie nic się takiego nie dzieje. Mieszkań jest coraz więcej, mieszkańców coraz mniej, a ceny mieszkań rosną. A wiesz dlaczego? Bo mieszkanie stało się lokata kapitału, i przestało pełnić swoją pierwotną funkcję, tylko jest zamrożeniem pieniędzy z samego faktu, że jest mieszkaniem.
Co tu poszło nie tak?
Czemu się skończyło tak jak mówi konfederacja?
Na szczęście to nie potrwa już zbyt długo bo z racji demografii Polska przestanie istnieć. W granicach administracyjnych będzie funkcjonować jeden wielki kołchoz dla imigrantów.
To wygląda tak: Miasto/gmina dają działkę za darmo. Finansują kredyt - tak że wychodzi 0% dla dewelopera który to wybuduje - zazwyczaj w gorszej jakości i powyżej cen rynkowych.
A potem przychodzi ktoś kto ma znajomości i bierze taniej mieszkanie 'wybudowane społecznie'.