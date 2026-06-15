Wykopki masowo popierały budownictwo społeczne. Wysyłałem statystyki jak to słabo działa. Wychodzi znacznie drożej niż prywatnie i dopłacamy z budżetu dużą część ale dalej poparcie było.

To wygląda tak: Miasto/gmina dają działkę za darmo. Finansują kredyt - tak że wychodzi 0% dla dewelopera który to wybuduje - zazwyczaj w gorszej jakości i powyżej cen rynkowych.

A potem przychodzi ktoś kto ma znajomości i bierze taniej mieszkanie 'wybudowane społecznie'.